Прямой эфир

Город в городе появится на месте бывшего винзавода в Ростове-на-Дону

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центре Ростова-на-Дону построят город в городе. В сети выложили концепцию реконструкции бывшего вино-водочного завода. Снимки опубликованы в официальном аккаунте Студии Олега Чулакова.

До рассвета: из-за коронакризиса девелоперы нарушают закон о тишине
Застройщикам проще платить штрафы за работу по ночам, чем неустойку — за срыв сроков ввода дома

Как уточняет RostovGazeta, в августе стало известно, что на улице Варфоломеева инвестор планирует построить крупнейший в городе торгово-развлекательный центр. На это он намерен направить 400 млн рублей.

Судя по сообщениям в соцсети, концепция торгового центра предполагает создание «города в городе». Архитекторы обозначили ее как платформу для творческого кластера, где будут объединены история, культура, образование и предпринимательство.

Квартал площадью 21,5 га будет обладать такой инфраструктурой, где каждый сможет найти себе досуг по душе и тихое место для медитации.

В октябре сообщалось, что власти Ростова решили ограничить жилищное строительство. В частности, нельзя будет возводить жилые дома на Береговой набережной.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020