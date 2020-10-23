Город в городе появится на месте бывшего винзавода в Ростове-на-Дону

В центре Ростова-на-Дону построят город в городе. В сети выложили концепцию реконструкции бывшего вино-водочного завода. Снимки опубликованы в официальном аккаунте Студии Олега Чулакова.

Как уточняет RostovGazeta, в августе стало известно, что на улице Варфоломеева инвестор планирует построить крупнейший в городе торгово-развлекательный центр. На это он намерен направить 400 млн рублей.

Судя по сообщениям в соцсети, концепция торгового центра предполагает создание «города в городе». Архитекторы обозначили ее как платформу для творческого кластера, где будут объединены история, культура, образование и предпринимательство.

Квартал площадью 21,5 га будет обладать такой инфраструктурой, где каждый сможет найти себе досуг по душе и тихое место для медитации.

В октябре сообщалось, что власти Ростова решили ограничить жилищное строительство. В частности, нельзя будет возводить жилые дома на Береговой набережной.