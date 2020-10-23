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Декор дома купца Коровина по частям распродают в Казани

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В Казани по частям распродают декор дома купца-старообрядца Коровина. О том, что части дома распродаются, сообщил владелец Telegram-канала «Архитектурасы» Ян Гордеев. По его словам, в ближайшее время в историческом здании демонтируют чугунную лестницу.

ИА «Татар-информ» отмечает, что эту лестницу купила художник из Уфы Рада Русских. Она сама рассказала об этом в своем Instagram, объяснив, что дом якобы не внесен в реестр памятников культурного наследия и его владелец распродает имущество по частям.

О реакции на происходящее со стороны властей города пока ничего неизвестно.

В конце августа в Казани в сквере имени Мустая Карима открыли памятник Мустаю Кариму. На торжественной церемонии были глава Татарстана Рустам Минниханов вместе с главой Башкортостана Радием Хабировым. Стоимость скульптуры составила 45 млн рублей. Ее автором стал председатель Союза художников РФ, народный художник России Андрей Ковальчук.

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