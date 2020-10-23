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Посол Ирана в РФ опроверг намерение страны вступать к гонку вооружений

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Тегеран после отмены оружейного эмбарго не намерен вступать в гонку вооружений. Об этом в пятницу, 23 октября, заявил «РИА Новости» посол Ирана в России Казем Джалали.

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«Исламская Республика Иран не намерена вступать в гонку вооружений в регионе и в данной связи не вынашивает каких-либо планов. Мы будем действовать, когда посчитаем это необходимым, исходя из своих разумных оборонных потребностей», ― рассказал он агентству.

Также Джалали отметил, что иранские власти внимательно следят за боевыми действиями в зоне карабахского конфликта и не потерпят агрессии на своих границах или территории. Кроме того, посол подчеркнул, что Иран находится в «тесном и серьезном контакте» со всеми сторонами.

Оружейное эмбарго в отношении Тегерана перестало действовать 18 октября.

В ответ на это госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка готова ввести санкции против компаний и физических лиц, связанных с поставками вооружений Ирану или закупкой оружия у него.

В августе Совет Безопасности ООН отклонил американский проект резолюции по продлению ограничений в отношении Ирана.

В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Ядерная сделка подразумевает отмену санкций против Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение.

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