Мурашко сообщил об ухудшении эпидситуации по коронавирусу в мире

Ситуация с распространением коронавируса в мире в последние недели ухудшается. Об этом заявил 23 октября глава Минздрава России Михаил Мурашко на международном межпартийном форуме «ШОС+».

«К сожалению, клиническая ситуация по новой коронавирусной инфекции в мире в течение последних недель имеет тенденцию к существенному ухудшению. Пандемия COVID-19 выявила и проблемы регулярности <...> предоставления населению плановых лечебных и профилактических мероприятий», — сказал Мурашко.

Он подчеркнул, что это серьезный вызов, который требует от систем здравоохранения всех стран большей гибкости и совершенствования.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса серьезно изменила все сферы жизни, однако в стране с самого начала распространения инфекции удалось найти баланс мер по борьбе с COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 22 октября сообщила, что за сутки в мире выявлено 423 тыс. новых случаев коронавируса и это стало новым рекордом роста заболеваемости.

Несколько дней назад британский эпидемиолог, профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джон Эдмундс заявил, что коронавирус вряд ли будет полностью искоренен и человечеству придется с ним жить вечно.

По данным Worldometer на 23 октября, в мире зафиксировано более 42 млн случаев заболевания COVID-19, свыше 1,1 млн человек скончались и 31,2 млн пациентов выздоровели.