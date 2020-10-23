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Такси оснастят приборами по обеззараживанию воздуха

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Такси в трех российских регионах оснастили компактными приборами для обеззараживания воздуха, в ближайшее время устройства поставят еще в 12 городов, в том числе Москву и Санкт-Петербург. Об этом 23 октября пишет ТАСС со ссылкой на холдинг «Росэлектроника» Ростех.

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«Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил первую партию ультрафиолетовых рециркуляторов для оснащения такси в Нижнем Новгороде, Казани и Серпухове», — говорится в сообщении.

Первую партию устройств установили в автомобилях сервиса заказа такси «Везет». В ближайшее время планируется поставить приборы в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Омск и другие города.

Отмечается, что УФ-рециркуляторы весят 100 грамм, подключаются через USB-кабель и могут обрабатывать в час до 14 куб. м воздуха. Устройства не несут вреда человеку и могут работать без перерывов. Приборы разработаны нижегородским научно-производственным предприятием «Салют», (входит в «Росэлектронику»).

«Мощности предприятия позволяют производить до 5 тыс. устройств в месяц. Мы видим большой интерес со стороны представителей транспортной отрасли, которая при любых обстоятельствах должна продолжать функционировать, обеспечивая перевозки граждан», — заявил генеральный директор «Салюта» Александр Бушуев.

В конце августа стало известно, что Красногорский завод им. С.А. Зверева (КМЗ, входит в «Швабe» «Ростеха») разработал устройствo для определения в воздухe вирусов, в том числe коронавируса нового типa. Устройство способно реагировать на различные патогены в воздухе, поэтому его можно применять «как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности».

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