В СКР назвали приоритетной версией природное загрязнение на Камчатке

Природная причина загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке рассматривается в качестве приоритетной версии. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«В исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено. Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года. Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона», ― говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в акватории Авачинского залива проводится тщательный мониторинг текущей ситуации, а также выполняются и другие мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее, 11 октября, директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров назвал токсичные водоросли наиболее вероятной причиной экологической катастрофы и массовой гибели животных на Камчатке.

В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в акватории Тихого океана и о морских животных, которые массово выбросились на берег в том числе в бухтах Малая и Большая Лагерные и Авачинская. Специалисты обнаружили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов в 2 и 3,6 раза соответственно.

8 октября Росприроднадзор представил результаты анализов проб воды на содержание загрязняющих веществ на Камчатке. В образцах было замечено превышение фосфат-ионов в 10,8 раза, железа общего — в 6,7 раза, фенола общего — в 2,9 раза. По данным Росприроднадзора, превышения загрязняющих веществ зафиксировали не только в Авачинском заливе, но и в ближайших реках — Таенка, Халактырка, Кирпичная.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов 7 октября сообщил, что в качестве причин загрязнения воды в акватории Тихого океана рассматривается три версии. Две гипотезы связаны с токсичными веществами — технологического и биологического происхождения. Третья версия связана с сейсмической и вулканической активностью, однако она маловероятна.