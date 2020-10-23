Фонд развития моногородов станет наставником нового туркластера на Урале

Фонд развития моногородов окажет консультативную помощь и станет наставником проектов туркластера «Гора Белая», который расположен под Нижним Тагилом. Об этом стало известно на церемонии награждения победителей всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма Агентства стратегических инициатив.

Кроме «Горы Белой», фонд окажет поддержку еще двум российским городам: Пудожу в Карелии и Междуреченску в Кемеровской области. Всего же в число победителей вошло 10 городов, а заявок отправлено 115 из 68 регионов и восьми федеральных округов.

Как уточняет ТагилСити.Ру, в 2019 году управляющая компания туркластера «Гора Белая» подписала трехстороннее соглашение, направленное на создание комфортных условий для инвесторов.

Ранее сообщалось, что на территории нового туркластера под Нижним Тагилом на территории 2,5 тыс. кв. м разместят 200 объектов. Там построят три кемпинга, аттракцион зиплайн с самым протяженным в Европе канатным спуском длиною 1,5 км и перепадами высот около 250 м, а также глэмпинг (гламурный кемпинг) и эко-отель. Проект обойдется бюджету региона в 200 млн рублей.