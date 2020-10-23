В Марий Эл в ДТП с машиной скорой помощи пострадали пять человек

Пять человек получили травмы в автомобильной аварии с участием скорой помощи в Горномарийском районе в Марий Эл. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России в пятницу, 23 октября.

Среди пострадавших, по предварительным данным, два сотрудника полиции, два фельдшера и водитель автомобиля. Информация уточняется.

ДТП произошло в пятницу утром на 96-м километре автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. По данным телеканала РЕН ТВ, авария произошла в 19 км от деревни Озерки.

Как отмечают в МВД, водитель автомашины скорой помощи, по предварительным данным, не справился с управлением и съехал с дороги. В полиции уточнили «РИА Новости», что сотрудники скорой помощи отвозили в больницу психически нездорового человека и попали в ДТП на обратном пути.

Ранее, в пятницу, автобус столкнулся с грузовиком в Новой Москве, в результате пострадали два человека. Как заявили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ДТП произошло около 06:25 утра в Проектируемом проезде № 7040.