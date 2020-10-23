Прямой эфир

ЦБ отозвал лицензию у Росбизнесбанка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росбизнесбанка. Об этом сообщается 23 октября на сайте ЦБ РФ.

Банки на зиму: ЦБ попросили продлить «коронавирусные» послабления
Финансовые организации и профучастники готовятся противостоять пандемии до середины следующего года

«Нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц», — говорится в заявлении.

По данным регулятора, Росбизнесбанк также допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, более 50% кредитного портфеля Росбизнесбанка было представлено проблемными ссудами.

По сведениям сайта «Банки.ру», Росбизнесбанк по активам занимал 342-е место в России, а по чистой прибыли — 250-е.

Банк России 9 октября отозвал лицензии у банков «Прохладный» и «Майский».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020