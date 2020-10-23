ЦБ отозвал лицензию у Росбизнесбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росбизнесбанка. Об этом сообщается 23 октября на сайте ЦБ РФ.

«Нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц», — говорится в заявлении.

По данным регулятора, Росбизнесбанк также допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, более 50% кредитного портфеля Росбизнесбанка было представлено проблемными ссудами.

По сведениям сайта «Банки.ру», Росбизнесбанк по активам занимал 342-е место в России, а по чистой прибыли — 250-е.

Банк России 9 октября отозвал лицензии у банков «Прохладный» и «Майский».