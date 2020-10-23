В Минздраве предостерегли от приема антибиотиков для профилактики COVID-19

Антибиотики не помогают от коронавируса, их нельзя использовать для профилактики, поскольку микроорганизмы могут стать устойчивыми к ним и лечить различные инфекции будет очень сложно. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России со ссылкой на главного внештатного микробиолога ведомства, профессора Романа Козлова в пятницу, 23 октября.

По его словам, любые антибиотики не действуют на вирусы, включая коронавирус.

«Антибиотики также не работают для так называемой профилактики возможных бактериальных осложнений при вирусных инфекциях, включая новую коронавирусную инфекцию», — приводит «РИА Новости» слова Козлова.

Эксперт отметил, что во многих аптеках страны наблюдается повышенный спрос на противомикробные препараты, часто их закупают впрок, а нередко самостоятельно принимают антибиотики «для профилактики».

Он добавил, что применение антибиотиков не по назначению может привести к тому, что другие микроорганизмы, обитающие в полости рта, в кишечнике, которые потенциально могут вызывать заболевания, станут к ним устойчивыми, из-за чего врачам будет чрезвычайно сложно лечить возможные бактериальные осложнения.

Микробиолог призвал не покупать антибиотики в аптеках без рецепта врача и не принимать их без назначения. «Помните о том, что это абсолютно рецептурные препараты! Отдельно обращаюсь к коллегам-фармацевтам и провизорам с просьбой не отпускать антибиотики без рецептов нашим пациентам», — сказал Козлов.

Ранее, 17 октября, врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный заявил, что бесконтрольный прием антибиотиков может привести к тому, что через несколько лет у населения выработается резистентность к таким лекарствам и появится своеобразный «бактериальный спецназ».

Он отметил, что на фоне пандемии коронавируса многие для качестве профилактики и лечения недомоганий сразу начинают принимать антибиотики. По словам иммунолога, из-за бесконтрольного применения таких препаратов люди растят в себе патогенную флору, что может привести к тяжелым последствиям.

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