Спортивные выходные с «Известиями»

Бокс. Мурат Гассиев – Нури Сефери. Александр Усик – Дерек Чисора

Поединок за пояс WBA International с участием российского боксера в течение последнего месяца дважды менял участников. Сначала Гассиев должен был встретиться с американцем Кевином Джонсоном. Он уже было начал угрожать осетинскому спортсмену, предложив ему закупаться лекарствами, но потом отказался от боя, сославшись на то, что ему не выдали заграничный паспорт из-за долгов по алиментам. Тогда в соперники 27-летнему уроженцу Владикавказа определили албанского тяжеловеса Сефера Сефери — обладателя интерконтинентального титула по версиям WBF в тяжелом и в первом тяжелом весе. Однако в начале прошлой недели 41-летний боксер также отказался от боя из-за подозрений на заболевание коронавирусом среди членов его команды. В итоге на ринг против Гассиева выйдет старший брат Сефера — Нури Сефери. Именно бой с 43-летним албанцем станет первым для Гассиева в тяжелом весе (свыше 90,7 кг). В эту категорию он перевелся из первого тяжелого веса (до 90,7 кг), где когда-то был чемпионом мира по версиям IBF и WBA. Поясов он лишился в июле 2018 года после поражения от украинца Александра Усика. С тех пор Мурат не выходил на ринг, и предстоящая схватка с Сефери — первая для него за 2,5 года.

Между тем спустя всего несколько часов свой поединок проведет и Усик. Бой с британцем Дереком Чисорой состоится в рамках боксерского вечера в Лондоне. Основной кард стартует в 21:00 субботы по московскому времени, а ориентировочное время начала главного боя между Усиком и Чисорой — 01:00 (время московское). Этот поединок, как и схватку Гассиева с Сефери, эксклюзивно в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

31 октября, 22:00. WOW Arena (поселок Красная Поляна, Сочи). 1 ноября, 01:00, стадион «Уэмбли» (Лондон, Великобритания). Прямые трансляции на РЕН ТВ

Футбол. Чемпионат России. «Ахмат»–«Краснодар», «Спартак»–«Ростов», «Сочи–«Локомотив», «Химки»–«Зенит»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В первом постковидном сезоне РПЛ подходит к концу первый круг. До экватора чемпионата осталось провести три тура. 13-й состоится в ближайшие выходные. У участников еврокубков вновь могут возникнуть сложности. На прошлой неделе все три команды, играющие в Лиге чемпионов, — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» проиграли свои домашние матчи. Во вторник и среду они вновь выступали в главном европейском клубном турнире. И теперь им предстоят непростые гостевые встречи. «Локомотив» ждет матч с «Сочи», который борется за попадание в еврокубки, «Краснодар» едет в гости к грозненскому «Ахмату», а у «Зенита» на носу выезд к набирающим ход «Химкам». Ну а центральной игрой тура станет противостояние лидера чемпионата «Спартака» и «Ростова», идущего сейчас шестым. Клубы не участвуют в европейских баталиях, поэтому в отличие от большинства конкурентов могут сосредоточиться на борьбе в РПЛ.

31 октября: 16:30, стадион «Ахмат Арена» (Грозный);16:30, стадион «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону); 19:00, стадион «Фишт» (Сочи). 1 ноября, 14:00, «Арена Химки» (Химки). Прямые трансляции на «Матч Премьер»

Теннис. Мужчины. Турнир ATP

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

Сложный пандемийный сезон в мужском теннисе подходит к концу. После того как закончится нынешний турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене, лучшим спортсменам останется в ноябре принять участие в трех соревнованиях — «Мастерсе» в Париже, турнире ATP в Софии и Итоговом чемпионате в Лондоне. В последнем из них выступят только лучшие восемь теннисистов мирового рейтинга. Участие в турнире уже обеспечил себе россиянин Даниил Медведев. Присоединиться к нему сохраняет шансы другой наш топовый спортсмен — Андрей Рублев. Оба представителя России продолжают выступать в Вене и уже дошли до четвертьфинала, где сыграют в пятницу. Рублев в случае успеха в столице Австрии может обеспечить себе поездку в Лондон.

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. «Динамо»–ЦСКА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Еще недавно это московское дерби считалось одним из главных противостояний в КХЛ, но сейчас обе команды слишком далеко находятся друг от друга. ЦСКА уверенно лидирует в регулярном чемпионате, а московское «Динамо» располагается лишь на шестом месте в Западной конференции и рискует выпасть из зоны плей-офф. Правда, класс хоккеистов бело-голубых позволяет рассчитывать, что они еще наберут форму и наверстают упущенное. Возможно, начало этому будет положено в столичном дерби с прошлогодним обладателем Кубка Гагарина.

1 ноября, 17:00. Стадион «ВТБ Арена – имени Аркадия Чернышева» (Москва).

«Формула-1». Гран-при Эмилии-Романьи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

После провала на предыдущем Гран-при, проходившем в прошлые выходные в Португалии, Даниил Квят почти наверняка лишится места в конюшне «Альфа Таури» и рискует оказаться вне «Формулы-1» на следующий сезон. Даже после успешного сентября, когда 26-летний пилот набрал 12 очков на Гран-при Италии, Тосканы и России, некоторые менеджеры владеющего командой концерна «Ред Булл» открыто говорили, что могут заменить нашего гонщика. А неудачи в октябре только усилили это желание. Поэтому ближайшая гонка на легендарной трассе в Имоле — один из последних шансов российского пилота изменить ситуацию в свою пользу.

31 октября: 12:00, свободная практика 1; 16:00, квалификация. 1 ноября, 15:10, гонка. «Международный автодром Энцо и Дино Феррари» (Имола, Италия). Прямые трансляции на «Матч ТВ»