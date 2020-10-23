Трамп и Байден вновь поспорили из-за энергетики

Победа кандидата от Демократической партии США Джо Байдена на президентских выборах будет грозить фактическим уничтожением американской нефтяной отрасли. Об этом заявил действующий глава государства Дональд Трамп.

В ходе заключительного раунда теледебатов он напомнил о высказываниях своего соперника по предвыборной гонке, который ранее обещал добиться постепенного отказа от нефтедобывающего комплекса.

«По сути, он говорит, что уничтожит нефтяную отрасль. Попомни это, Техас! Попомните это, Пенсильвания, Оклахома, Огайо!» — заявил Трамп, перечислив нефтедобывающие штаты США. Его слова приводит New York Post.

В ответ на это Байден подтвердил, что намерен обеспечить переход от нефтяной промышленности к возобновляемым источникам энергии.

Ведущая дебатов, корреспондент телекомпании NBC Кристен Уэлкер, попросила кандидата от демократов уточнить, почему он дает такое обещание.

«Потому что нефтяная промышленность существенно загрязняет [окружающую среду]. С течением времени она (нефтяная отрасль. — Ред.) должна быть заменена возобновляемыми источниками энергии», — ответил Байден.

Он добавил, что со временем необходимо прекратить предоставлять федеральные субсидии нефтяной промышленности.

В свою очередь Трамп заявил, что «это, возможно, самое громкое заявление» Байдена в плане последствий для американского бизнеса.

Сам он поставил себе в заслугу фактическое спасение американского нефтяного сектора несколько месяцев назад, когда цены на топливо пережили резкое падение.

В июле Байден заявлял, что в случае своей победы на выборах планирует добиться вложения $2 трлн за четырехлетний период в перевод энергетики страны на экологически чистые источники. Однако, по мнению Трампа, данное решение не только не помогло бы экологии, но также ударило бы по американской промышленности и укрепило бы позиции Китая.