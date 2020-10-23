Вирусолог оценил эффективность зимних перчаток в борьбе с COVID-19

Обычные зимние перчатки будут снижать риск заражения коронавирусом так же, как и резиновые. Об этом заявил 23 октября директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

«Перчатки могут снижать риск заражения, но, во-первых, нет причин носить резиновые перчатки. Точно так же матерчатые перчатки в транспорте или простые зимние перчатки будут снижать риск заражения. Второе: перчатки не работают, если в них чесать нос», — отметил Лукашев в разговоре с «РИА Новости».

Он добавил, что так как на данный момент роль перчаток все же трудно оценить, нет причин принимать закон об их обязательном использовании.

Несколько дней назад главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов отметил неэффективность перчаток в борьбе с коронавирусом и назвал призыв их носить избыточной мерой.

Вместе с тем, бывший глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко не согласился с мнением Чуланова и счел ношение перчаток проверенным и безвредным способом защиты от передачи коронавируса.

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