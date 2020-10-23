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Синоптики рассказали о погоде в Москве на 23 октября

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Теплая погода без осадков ожидается в столичном регионе в пятницу, 23 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Днем в Москве воздух прогреется от 12 до 14 градусов выше нуля, ночью столбики термометров опустятся до плюс семи градусов.

В Подмосковье будет до 15 градусов тепла, в ночь на субботу похолодает до плюс четырех градусов.

Скорость юго-западного ветра в столичном регионе составит 6–11 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с. «Желтый» уровень опасности из-за порывистого ветра в Москве будет действовать до 18:00 мск, в Подмосковье — до 21:00 мск.

Атмосферное давление в регионе составит 741 мм ртутного столба.

В четверг сообщалось, что в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. По прогнозам синоптиков, погода является потенциально опасной, поскольку порывы ветра могут достигать 15 м/с.

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