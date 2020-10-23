Спрос на новые iPhone вырос по сравнению с 2019 годом

Спрос на модели смартфонов iPhone нового поколения от Apple среди россиян вырос по сравнению с 2019 годом. Об этом «РИА Новости» в пятницу, 23 октября, рассказали представители сетей электроники.

По словам специалистов, предзаказы на iPhone 12 выросли у большинства ритейлеров. Наибольшим интересом со стороны покупателей пользуются гаджеты в новом цвете «тихоокеанский синий».

Сколько именно телефонов заказали россияне до официального старта продаж, не уточняется, однако, по словам ритейлеров, рост спроса объясняется «широким модельным рядом», новыми технологиями и функциями («Связной»), а также тем, что каждый новый iPhone продается лучше предыдущей модели (re:Store). В МТС ожидают традиционно «высокий спрос на гаджеты», отмечает телеканал «360».

Американская компания Apple представила новые смартфоны 13 октября. По сравнению с одиннадцатым iPhone флагман 2020 года стал немного тоньше и легче. Помимо iPhone 12 компания выпустила также iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. Продажи стартовали в России 23 октября. Минимальная стоимость новинки составляет от 80 до 95 тыс. рублей в зависимости от объема памяти, сообщает сайт kp.ru.