Трамп и Байден обвинили друг друга в получении денег от России

Политические соперники президент США Дональд Трамп и кандидат на этот пост Джо Байденв в ходе финальных теледебатов выдвинули взаимные обвинения в получении денег от России.

Действующий глава Соединенных Штатов заявил, что «никогда не брал никаких денег от России», в отличие от своего оппонента.

«Джо получил $3,5 млн от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с женой мэра Москвы», — заметил кандидат-республиканец.

Байден, в свою очередь, также назвал заявление своего соперника ложным. Он подчеркнул, что «ни пенни не брал ни у одной страны».

Ранее в ходе дебатов Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы и пообещал, что она за это «заплатит».

Накануне Дмитрий Песков заявил, что антироссийские настроения являются общими для обеих партий в США, поэтому вне зависимости от победы демократов или республиканцев на очередных президентских выборах, от русофобских отношений Вашингтон уйти не сможет.

Предвыборные дебаты проходили на сцене Университета Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси).

Трамп вышел на сцену без маски, Байден при выходе на сцену снял с лица черную защитную маску и помахал рукой своим сторонникам в зале. Оба сразу заняли места за трибунами.

Участникам заранее предложено обсудить такие темы, как борьба с пандемией коронавируса, положение американских семей, расовые проблемы в США, проблемы климатических изменений, вопросы национальной безопасности и особенности руководства страной.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть сената конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.