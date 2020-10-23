На месте разлива нефти в Находке установили боновые заграждения

На месте разлива нефтепродуктов в акватории Находки специалисты установили боновые ограждения. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

Площадь разлива на данный момент не уточняется. Боновые заграждения помогут предотвратить дальнейшее распространение очага загрязнения, пишет «РИА Новости».

Ранее Telegram-канал «Находкинский портовой» опубликовал снимки с воздуха, на которых видно крупное нефтяное пятно. Власти Приморья сообщили о предположительном разливе нефти.

Роспотребнадзор взял пробы воды, на месте происшествия вызвали нефтемусоросборщика. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура сообщила о начале проверки инцидента.

19 октября сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело из-за нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ после разлива нефтепродуктов в Ненецком автономном округе.

Утром 17 октября при проведении технологических работ на выведенном из эксплуатации участке нефтепровода ЦПС «Южная Шапка» — терминал Харьяга» обнаружен прорыв трубопровода и разлив нефтепродуктов. После разлива нефтесодержащей жидкости на земле обнаружено пятно площадью 25 кв. метров, а на реке Колва — радужная пленка.

Были приняты меры по локализации и ликвидации возникшей утечки; общий объем разлитой нефти и нефтепродуктов составил не менее 0,9 куб. м.