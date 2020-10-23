СК проверит обстоятельства гибели девушки после падения в яму в Москве

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 19-летней девушки из-за падения в яму в Москве. Об этом в четверг, 22 октября, сообщается на сайте столичного главка СК России.

Следователи дадут правовую оценку случившемуся на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, пишет RT. По предварительной информации, гибель девушки не носит криминальный характер.

19-летняя студентка Московского государственного медицинского университета имени Сеченова погибла вблизи жилого дома на 11-й Парковой улице ночью 21 октября. Ее тело обнаружил прохожий на Нижней Первомайской улице. Предполагается, что девушка в темное время суток не заметила яму, которая не имела ограждения и была выкопана для столба освещения. Студентка упала туда и скончалась.