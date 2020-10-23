Прямой эфир

В Москве искусственной интеллект будет помогать скорой обрабатывать вызовы

0
Выделить главное
вкл
выкл

Московским медикам будет помогать искусственной интеллект. Систему разработали на станции скорой помощи имени Пучкова. Сотрудники учреждения получили патент на разработку.

Система представляет собой опросник на базе технологий ИИ. Поступивший в «скорую» звонок принимает живой диспетчер. Информация отправляется в аналитический центр.

ИИ проводит анализ и распределяет кому и какую помощь направлять. Все действия компьютер выполняет быстрее и точнее любого человека. В результате «скорая» прибывает к больному быстрее.

В базу включены все обращения, когда-либо поступавшие в «скорую».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020