В Москве искусственной интеллект будет помогать скорой обрабатывать вызовы
Московским медикам будет помогать искусственной интеллект. Систему разработали на станции скорой помощи имени Пучкова. Сотрудники учреждения получили патент на разработку.
Система представляет собой опросник на базе технологий ИИ. Поступивший в «скорую» звонок принимает живой диспетчер. Информация отправляется в аналитический центр.
ИИ проводит анализ и распределяет кому и какую помощь направлять. Все действия компьютер выполняет быстрее и точнее любого человека. В результате «скорая» прибывает к больному быстрее.
В базу включены все обращения, когда-либо поступавшие в «скорую».