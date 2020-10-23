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Хакер смог подобрать пароль Трампа в Twitter с пятой попытки

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Голландский хакер Виктор Геверс получил доступ к учетной записи президента США Дональда Трампа в сервисе микроблогов Twitter.

По словам Геверса, он подбирал разные пароли к аккаунту президента США, и подошел пятый — Maga2020! (Make America Great Again), который открыл доступ к учетной записи. Хакер отметил, что он думал, что его заблокируют после нескольких неверных попыток ввода пароля, но этого не произошло.

После взлома станицы голландец предупредил самого Трампа и службы безопасности США об уязвимости. Спустя сутки у президента была включена двухфакторная аутентификация. С Геверсом связались представители американской службы безопасности, работающие в Нидерландах, которые попросили предоставить дополнительную информацию.

По словам Геверса, с ним общались очень дружелюбно и были заинтересованы в получении данных. Мужчина поделился с ними всей информацией.

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