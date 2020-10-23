Вассерман прокомментировал обещание Зеленского создать базы на Черном море

Политический консультант, телеведущий и известный эрудит Анатолий Вассерман прокомментировал обещание президента Украины Владимира Зеленского создать сразу две черноморские военно-морские базы.

В своем блоге на сайте РЕН ТВ он выразил мнение, что Военно-морских сил Украины не хватит даже для того, чтобы заполнить военные гавани в Одессе и Бердянске, не говоря уже о целых базах, в связи с чем Вассерман задался вопросом о том, кому они могли понадобиться. Он пояснил, что американские и польские солдаты постоянно пребывать на территории Украины не могут, так как это запрещено конституцией страны.

Телеведущий указал, что ранее Зеленский объявил о создании международной крымской платформы, куда войдут государства, желающие вернуть полуостров Украине. Он напомнил, что во время визита в Турцию Зеленский призвал президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана вступить в платформу.

Вассерман особо подчеркнул, что из всех черноморских держав именно турецкий является крупнейшим, причем технически современнее российского флота, который программу обновления начал сравнительно недавно.

«Открытым текстом подозреваю: крымскую платформу вбили Зеленскому в уши, когда он посетил видного специалиста по Турции, нынешнего начальника британской разведки Мура», — пояснил эксперт.

На данный момент по международному соглашению от 1936 года в Черное море боевые корабли нечерноморских держав общим водоизмещением не более 35 тыс. т могут заходить на срок до трех недель.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет строительство двух государственных военно-морских баз для защиты Черноморского региона.

21 октября депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко рассказал в беседе с «Известиями», что если на побережье Черного моря с украинской стороны и появятся военные базы, то строить их будет точно не Украина.