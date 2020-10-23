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В странах ЕС начали отменять рождественские ярмарки из-за пандемии

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В ряде европейских стран начали отменять традиционные рождественские ярмарки из-за второй волны пандемии COVID-19. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.

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Так, во Франции уже объявили об отмене одной из самых популярных национальных ярмарок в Страсбурге. Тем не менее рождественская елка на центральной площади Клебер все-таки будет установлена, пишет REGNUM.

Как пишет Le Figaro, в 2019 году ее посетили порядка 2 млн человек. Кроме того, от традиционных рождественских мероприятий отказались в Берлине, которые ежегодно посещают около 1 млн человек.

Ограничения в период Рождества введут и в Шотландии. Так, советник в области здравоохранения правительства Джейсон Литч призвал соотечественников к «цифровому Рождеству», поскольку нельзя будет собираться большими группами, пишет НСН.

В Ирландии во избежание введения значительных ограничений на время рождественских каникул уже ввели ряд мер борьбы с коронавирусом. Правительство намерено приложить максимум усилий, чтобы нормализовать ситуацию в течение месяца.

22 октября сообщалось, что власти Франции распространили действие комендантского часа на 38 департаментов и Французскую Полинезию из-за распространения коронавируса. Как отметил премьер-министр страны Жан Кастекс, уровень заболеваемости во Франции составил 251 на 100 тыс. человек за последние семь дней, что говорит о росте новых случаев коронавируса на 40%.

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