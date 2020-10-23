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Эксперт рассказал о кодах для тонкой настройки смартфона

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Инженерные коды производителей смартфонов предназначены для тонкой настройки аппарата и нужны, только если возникли какие-то проблемы с гаджетом, рассказал агентству «Прайм» в пятницу, 23 октября, руководитель IТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток.

«Пользоваться кодами вполне удобно, если появились какие-то проблемы. Например, динамик вашего смартфона на максимальной громкости начал хрипеть. Пригодиться могут коды для управления параметрами звука, доступа к процедурам внутреннего тестирования аппарата и мониторинга технических параметров», — отметил эксперт.

Черток добавил, что *#*#3646633#*#* – наиболее распространенный код входа в инженерное меню Android, но он действует далеко не на всех аппаратах.

Коды, подходящие для каждой конкретной модели смартфона, можно найти в интернете. Однако, если что-то пойдет не так, предупредил специалист, придется ехать в сервис, а также можно нечаянно сбросить контакты или другие важные функции аппарата.

14 октября менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал, какие настройки на смартфоне могут способствовать ухудшению зрения.

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