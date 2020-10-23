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Пушков объяснил смысл покупки Турцией российских С-400

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Российский сенатор Алексей Пушков объяснил смысл закупки Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 у России. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По его словам, основные причины покупки политические, а не военные. Пушков отметил, что несмотря на угрозу санкций со стороны США и давление, это демонстрация особого места Турции в НАТО. Также сенатор отметил, что это «реальная заявка на автономную от альянса внешнюю политику».

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При этом Пушков добавил, что после того, как Анкара закупила российские С-400 «официальные западные союзники» поменяли свое отношение к турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Кроме того, своими действиями турецкий лидер укрепил неровное и противоречивое, но пока выдерживающее партнерство с российской стороной. Закупка также повлияла на международный авторитет Анкары.

Ранее 22 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между Россией и Турцией есть разногласия, но не такие большие как с США, однако у стран существует потенциал сотрудничества.

21 октября вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что Российская Федерация входит в число стран, с которыми Турция выстроила здоровые отношения.

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