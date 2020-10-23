Поезд-музей в честь 75-летия Победы отправится по городам РФ 23 октября

Поезд-музей, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, отправится по городам Росси 23 октября в рамках комплекса мероприятий Года памяти и славы 2020. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил НСН со ссылкой на создателей проекта.

Всероссийский маршрут музея-поезда стартует 23 октября на Белорусском вокзале. Разделен маршрут на две части. Первая повторит линию фронта, а вторая пройдет по Транссибирской магистрали. Так, поезд проедет Псков, Санкт-Петербург, Мурманск, Волгоград, Смоленск, Севастополь и другие города РФ, которые внесли свой вклад в Победу. В столицу передвижной музей вернется в начале 2021 года.

Отмечается, иммерсивная выставка на военную тематику представляет реалистичные сцены-инсталляции, потому имеет возрастное ограничение 12+. Авторами экспозиции стали члены историко-художественной группы из Санкт-Петербурга «Невский баталист».

Глава РЖД Олег Белозеров отметил, что компания приложит усилия для привлечения на выставку поезда-музея максимального числа посетителей.

Как отмечает REGNUM, посещение выставки возможно с соблюдением всех мер безопасности. Посетителям на входе выдают маски и перчатки, а также измеряют температуру. Также на выставке присутствуют бесконтактные санитайзеры для дезифнекции рук. Кроме того, в каждом вагоне по рекомендации Роспотребнадзора были установлены специальные рециркуляторы для обеззараживания воздуха.