Футболисту «Реала» Йовичу грозит полгода тюрьмы за нарушение карантина

Прокуратура Белграда запросила шесть месяцев тюрьмы для форварда мадридского «Реала» Луки Йовича в связи с нарушением карантина в Сербии в марте текущего года, сообщает rts.rs.

По его информации, 22-летнему футболисту инкриминируется несоблюдение санитарных правил во время пандемии. Ранее игрок не согласился выплатить 3,5 млн динаров (около €30 тыс.) в обмен на отказ от возбуждения уголовного дела.

Йович прилетел в Белград из Мадрида в марте и должен был провести в самоизоляции четыре недели. Однако, по информации СМИ, футболист был замечен на улицах Белграда и сфотографирован на вечеринке в честь дня рождения подруги. Сам игрок ранее отрицал, что нарушал карантин, и утверждал, что на улице он был замечен, когда шел в магазин.

Йович перешел в «Реал» в 2019 году из франкфуртского «Айнтрахта». В прошлом сезоне он провел за испанский клуб 27 матчей во всех турнира и забил два гола.

В апреле игрока английского футбольного клуба «Эвертон» Мойзе Кина уличили в нарушении режима самоизоляции. Форвард опубликовал в социальных сетях видео с домашней вечеринки, на которой он был окружен компанией танцующих девушек.