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Хэмилтон выступил против приглашения Петрова на португальский этап из-за расизма

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Британский автогонщик Льюис Хэмилтон высказал недовольство решением пригласить россиянина Виталия Петрова в качестве гоночного стюарда на Гран-при Португалии «Формулы-1» из-за его позиции по вопросу расизма, сообщает издание Racefans.

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В конце сентября Виталий Петров выступил против церемонии преклонения колена в знак солидарности с движением Black Lives Matter, отметив, что в России нет проблем с расизмом.

Хэмилтон отметил, что не видел полного текста комментария Петрова, и ознакомлен только с выдержками, которые прочитал ему задавший вопрос журналист.

«Я бы назвал сюрпризом тот факт, что они наняли человека, который придерживается подобных убеждений и открыто высказывается о вещах, с которыми мы пытаемся бороться. Мне кажется, мы должны приглашать людей, которые идут в ногу со временем, которые понимают, в какие времена мы живем и как чувствительны к важным для нас вопросам. Я действительно не понимаю, какова была цель организаторов и почему он присутствует здесь, неужели не было других хороших кандидатур», — заявил автогонщик.

Ранее Хэмилтон раскритиковал российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята и других гонщиков, отказавшихся преклонить колено вместе с ним на первом этапе в Австрии.

5 июля перед стартом Гран-при Австрии российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят и еще пять гонщиков отказались вставать на одно колено в знак протеста против расовой дискриминации.

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