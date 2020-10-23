Кокорин восхитился Абрамовичем и обвинил россиян в зависти к богатым

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин раскритиковал россиян за зависть к богатым и восхитился Романом Абрамовичем в интервью YouTube-каналу Peopletalk.

Футболист заявил, что в социальные сети фотографии на фоне дорогих покупок он выкладывает не для того, чтобы похвастаться. В пример Кокорин привел фотографию у своего автомобиля марки Lamborghini.

«У меня больше европейский менталитет. Когда я сфоткался у Lamborghini, я это не сделал для того, чтобы модно преподнести. Это моя машина. Почему я не могу? Я ее купил, и она у меня есть. Я же не показываю то, чего у меня нет», — рассказал спортсмен.

Также Кокорин заявил, что в России не любят богатых и «хороших» людей. В пример он привел Романа Абрамовича, заявив, что восхищается известным предпринимателем.

«Я смотрю на Абрамовича, у него три лодки по 200 м. Я смотрю на него и им восхищаюсь. Неважно, где он заработал эти деньги, мне он нравится, он мне импонирует. А у нас наоборот. Никто не хочет сказать, что, наверное, ему тяжело было», — отметил футболист.

29-летний Александр Кокорин перешел в «Спартак» на правах свободного агента перед стартом сезона в РПЛ. Контракт с форвардом был подписан по схеме «3+1».