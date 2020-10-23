Прямой эфир

Кокорин восхитился Абрамовичем и обвинил россиян в зависти к богатым

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин раскритиковал россиян за зависть к богатым и восхитился Романом Абрамовичем в интервью YouTube-каналу Peopletalk.

Футбольный хулиган: почему приговор Александру Кокорину оставили в силе
Павлу Мамаеву смягчили наказание, но судимость с него не сняли

Футболист заявил, что в социальные сети фотографии на фоне дорогих покупок он выкладывает не для того, чтобы похвастаться. В пример Кокорин привел фотографию у своего автомобиля марки Lamborghini.

«У меня больше европейский менталитет. Когда я сфоткался у Lamborghini, я это не сделал для того, чтобы модно преподнести. Это моя машина. Почему я не могу? Я ее купил, и она у меня есть. Я же не показываю то, чего у меня нет», — рассказал спортсмен.

Также Кокорин заявил, что в России не любят богатых и «хороших» людей. В пример он привел Романа Абрамовича, заявив, что восхищается известным предпринимателем.

«Я смотрю на Абрамовича, у него три лодки по 200 м. Я смотрю на него и им восхищаюсь. Неважно, где он заработал эти деньги, мне он нравится, он мне импонирует. А у нас наоборот. Никто не хочет сказать, что, наверное, ему тяжело было», — отметил футболист.

29-летний Александр Кокорин перешел в «Спартак» на правах свободного агента перед стартом сезона в РПЛ. Контракт с форвардом был подписан по схеме «3+1».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020