Регионы опасаются нехватки коечного фонда из-за коронавируса

В больницах Нижегородской области уже занято 85% коек, 15% мест осталось и в Санкт-Петербурге, а в Воронежской области занято почти 90% фонда — там приостановили плановый консультативно-диагностический прием граждан. Региональные власти пока справляются с ситуацией, но если число заболевших коронавирусом будет увеличиваться с той же скоростью, что и в последние дни, то коек может не хватить, рассказали «Известиям» в профильных учреждениях российских субъектов.

В частности, в Москве отмечается рост госпитализаций более чем на 15% по сравнению с прошлой неделей. В столичном департаменте здравоохранения подчеркнули, что в городе развернуто около 15 тыс. специализированных коек для борьбы с COVID-19, в том числе во временных госпиталях в Крылатском, Сокольниках, на ВДНХ и в АТЦ «Москва». Однако эти ресурсы не безлимитны, добавили в ведомстве и призвали выполнять все предписания Роспотребнадзора.

О дефиците мест в больницах ранее говорили и в руководстве Курганской и Астраханской областей.

Специалисты отмечают, что сложившаяся ситуация — это результат человеческой безответственности. Люди не используют маски и не прислушиваются к словам специалистов, посетовал в разговоре с «Известиями» председатель всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», заместитель директора Федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России Павел Савчук.

«Мы призываем людей прислушиваться к рекомендациям. Загруженность больниц растет из-за того, что граждане не соблюдают правила и нормы. Именно из-за этого будет много госпитализаций, — добавил он.

По словам специалиста, серьезные выводы были сделаны по итогам весеннего периода, поэтому сейчас регионы могут оперативно нарастить коечный фонд для заболевших коронавирусом. При этом на данный момент, несмотря на сложную ситуацию в ряде субъектов, проблем с оказанием помощи людям с хроническими заболеваниями не наблюдается.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Запасный момент: регионы опасаются нехватки коечного фонда