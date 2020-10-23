Минобороны Армении оценило приведенные Путиным цифры по погибшим в Карабахе

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян прокомментировал приведенные в четверг, 22 октября, президентом России Владимиром Путиным цифры по жертвам эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее Путин, выступая на дискуссионном клубе «Валдай», отметил, что по российским данным с обеих сторон конфликта в Карабахе более 2 тыс. погибших, а общее число погибших приближается уже к 5 тыс.

«Разве не ясно из заявления, что даны обобщенные цифры? Не могли президентом России быть озвучены конкретные цифры, это исключено. Однозначно, что потери противника — ВС Азербайджана и воюющих на их стороне групп боевиков — в несколько раз больше, чем наши. Это абсолютная истина», — приводит слова Ованнисяна «РИА Новости».

Ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва прилагает активные усилия к прекращению военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.

В этот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не исключает встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по Нагорному Карабаху в Москве.

В свою очередь, Пашинян отмечал, что вопрос Карабаха не имеет дипломатического решения. Он подчеркнул, что Ереван всегда говорил о готовности к решению проблемы на основе взаимного компромисса. Но ситуация сложилась так, что вещи, приемлемые для Армении, больше неприемлемы для Азербайджана.

20 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Москва продолжает работу на дипломатическом уровне с Баку и Ереваном по поводу урегулирования ситуации с конфликтом в зоне Нагорного Карабаха.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в ходе переговоров в Москве стороны условились прекратить огонь с 10 октября, однако по факту этого не произошло.

18 октября вступило в силу новое гуманитарное перемирие, первая ночь в Степанакерте прошла спокойно. Однако и Армения, и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

Конфликт вокруг Карабаха разгорелся в 1988 году из-за решения автономии Нагорный Карабах покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.