В Москве угнанная BMW врезалась в столб во время полицейской погони

На северо-западе Москвы водитель угнанной BMW, уходя от погони, устроил ДТП. Авария произошла поздним вечером четверга, 22 октября, в районе дома 41 по проспекту Маршала Жукова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, злоумышленник пытался скрыться от полицейских, однако зацепил автобус и автомобиль Skoda, после чего влетел в столб.

Водитель получил травмы, его госпитализировали. Позже его допросят сотрудники полиции. Других пострадавших в ДТП нет.

21 октября автомобиль из свадебного кортежа врезался в остановку общественного транспорта в Санкт-Петербурге, в результате ДТП пострадал жених.