Беспилотники западной коалиции нанесли удар по террористам в Идлибе

Военно-воздушные силы западной коалиции во главе с США нанесли удары по штабу экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещена в РФ) на западе сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил телеканал Al Hadath в четверг, 22 октября.

Штаб находился в пограничном с Турцией поселке Джакара в окрестностях города Силкин. Как сообщил телеканал, в результате ударов погибли не менее шести полевых командиров, несколько боевиков ранены.

20 октября сообщалось, что беспилотники турецких Вооруженных сил нанесли удары по району в окрестностях города Эль-Маликия в сирийской провинции Хасаке на северо-востоке страны.

В результате обстрела двое гражданских лиц погибли, еще несколько человек получили ранения, имуществу местных жителей был нанесен ущерб.

27 сентября министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что постоянное присутствие американских и турецких сил в стране представляет собой незаконную оккупацию.

На протяжении конфликта сирийские власти обвиняли правительства Турции, США и других стран в финансовой и военной поддержке террористических групп (в том числе и сирийских повстанцев), а также требовали не вмешиваться во внутренние дела Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года.

К настоящему моменту основная группировка террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) разгромлена. В некоторых районах страны продолжают действовать незаконные вооруженные формирования и группы боевиков, которые регулярно предпринимают попытки атаковать правительственные силы.