Певица Наталья Подольская стала мамой во второй раз

У Натальи Подольской и Владимира Преснякова – младшего родился сын. Об этом в четверг, 22 октября, певица сообщила в своем Instagram.

«Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Всё хорошо», — подписала она фотографию из роддома.

Поклонники и коллеги по цеху поздравили счастливых супругов и пожелали здоровья ребенку, а также отметили сходство новорожденного с отцом.

«Поздравляю, берегите каждую секунду», — написал Игорь Николаев.

«Какое счастье! От всей души поздравляю», — присоединилась певица Алсу.

«Урааа!!! Поздравляю всю вашу семью!!! Пусть растет здоровым и счастливым Иван» — пожелала Сати Казанова.

«Лицо отца уже видно», — заметила подписчица.

Подольская стала матерью во второй раз. Супруги уже воспитывают сына Артемия, который родился в 2015 году.

Ранее сообщалось, что Наталья Подольская опубликовала фотографии в Instagram и продемонстрировала подписчикам заметно округлившийся живот. Тем не менее некоторые пользователи не вдохновились снимками и принялись критиковать супругу Владимира Преснякова.