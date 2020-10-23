ЦСКА сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» в матче Лиги Европы

Российский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча прошла на стадионе «Лаванталь» в австрийском Вольфсберге и закончилась со счетом 1:1. У российской команды год на 5-й минуте забил Адольфо Гайч, у австрийцев отметился Михаэль Линдт, который забил мяч с пенальти на 42-й минуте.

Отмечается, что в этом матче не смогли принять участие защитник Марио Фернандес, у которого результат теста на коронавирус показал сомнительный результат, а также защитники Вадим Карпов, Георгий Щенников, Бруно Фукс и Кирилл Набабкин.

20 октября российский футбольный клуб «Локомотив» в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов сыграл с австрийским «Зальцбургом» со счетом 2:2. Голы в составе «Локомотива» забили Антонио Эдер и Виталий Лисакович, в составе «Зальцбурга» — Доминик Собослаи и Златко Юнузович.