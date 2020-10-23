Опекунов совершеннолетних могут освободить от медосмотра

В Минздраве предлагают освободить от обязательного медосмотра опекунов совершеннолетних граждан, которые проживают с ними не менее 10 лет. Соответствующий документ размещен на сайте regulation.gov.ru.

Медицинское освидетельствование, которое по действующим нормам должны проходить потенциальные опекуны и попечители совершеннолетних граждан, включает десять пунктов. Среди них осмотр терапевтом, инфекционистом, фтизиатром; тесты на сифилис, ВИЧ-1, ВИЧ-2, гепатит B и C; флюорография, а также заключение психиатра и нарколога.

В пояснительной записке к проекту говорится, что такая процедура не нужна с учетом достижений современной медицины. В Госдуме предложенные ведомством изменения одобряют.

«Десять лет — достаточно долгий срок для того, чтобы понимать, что потенциальный опекун заботится о подопечном. Как правило, это близкие, родные люди, и заставлять их лишний раз доказывать это, я считаю, неправильно», — пояснила в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В Ассоциации юристов России видят в инициативе угрозу для людей, попавших под опеку. Представитель АЮР Ольга Эттлер указала «Известиям» на возможную недобросовестность некоторых опекунов.

«Например, внук, страдающий алкоголизмом или наркоманией, либо болеющий гепатитом или сифилисом, оформляет родственную опеку над бабушкой. Или наоборот: бабушка, имеющая не учтенное психиатрическое заболевание, которого не было десятью годами раньше, берет опеку над внуком», — пояснила Эттлер.

На данный момент проект Министерства здравоохранения об отмене медосмтора для некоторых опекунов и попечителей находится в стадии обсуждения.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Забота без доказательств: опекунов предложили избавить от медосмтора