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IT-компании просят пересмотреть налоговые льготы

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Бизнес предложил расширить круг компаний, на которые распространяется налоговый маневр для IT. Льготы стоит предоставить фирмам, софт которых предназначен для распространения рекламы и предложений о товарах и услугах, а также на производителей электроники, считают в «Деловой России». Организация направила предложение с просьбой скорректировать закон о маневре главе Минфина Антону Силуанову (с письмом ознакомились «Известия»).

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Компании, софт которых позволяет распространять рекламу и размещать предложения о приобретении товаров и услуг, стали исключением из налогового маневра для IT, напомнили бизнесмены. «Деловая Россия» опасается, что попасть под это определение и остаться без льгот могут и разработчики ПО для бизнеса (систем электронного документооборота, банковского и кассового софта, систем управления сайтами и процессами обслуживания клиентов).

Кроме того, организация предложила распространить налоговый маневр и на производителей электроники. Чаще всего IT-компании работают в этом направлении одновременно с разработкой софта, но сниженные налоговые ставки будут положены только тем, кто получает не меньше 90% доходов от производства ПО. В противном случае таким фирмам придется создать разные юридические лица под разработку программного обеспечения и электроники, или же переводить свой бизнес в страны с более выгодным налогообложением, отмечено в письме.

Отказ в поддержке чреват ростом цен на ПО и переводом отечественного бизнеса за рубеж, предупреждают компании.

Закон о налоговом маневре для IT-отрасли был принят этим летом. По нему, с 2021 года для компаний, занимающихся разработкой и продажей софта, будут снижены страховые взносы с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%. Льгота распространяется на фирмы, аккредитованные в Минцифры, которым работа с ПО приносит не меньше 90% выручки.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Ничего лишнего: IT-компании просят пересмотреть налоговые льготы

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