Прямой эфир

Строительный сезон завершается в Южно-Сахалинске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Южно-Сахалинске завершается дорожный сезон. В этом году в городе построили и отремонтировали около 30 км дорог, сообщает пресс-служба горадминистрации.

На данный момент работы завершены на участках улиц им. И.П. Фархутдинова, Советской, Деповской, Детской, 2-й Центральной. Также закончен ремонт на восьми улицах в 25 микрорайоне, участке на Синегорск и Елочки, сообщает ИА SakhalinMedia.

Работы ведутся в сотрудничестве с центром развития городской среды «Наш город» и ассоциацией «Сахалинстрой».

Кроме того, продолжается ремонт в рамках двухгодичных контрактов на Комсомольской и Ленина. До зимы на улице Ленина планируется уложить слой асфальта. На Комсомольской уже обустроен временный мост, ведутся работы по строительству капитального сооружения, замене сетей и ливневки.

Сейчас в работе у «Нашего города» документация по ремонту участков улиц Чехова, Фабричной, Хабаровской.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020