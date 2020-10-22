Строительный сезон завершается в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске завершается дорожный сезон. В этом году в городе построили и отремонтировали около 30 км дорог, сообщает пресс-служба горадминистрации.

На данный момент работы завершены на участках улиц им. И.П. Фархутдинова, Советской, Деповской, Детской, 2-й Центральной. Также закончен ремонт на восьми улицах в 25 микрорайоне, участке на Синегорск и Елочки, сообщает ИА SakhalinMedia.

Работы ведутся в сотрудничестве с центром развития городской среды «Наш город» и ассоциацией «Сахалинстрой».

Кроме того, продолжается ремонт в рамках двухгодичных контрактов на Комсомольской и Ленина. До зимы на улице Ленина планируется уложить слой асфальта. На Комсомольской уже обустроен временный мост, ведутся работы по строительству капитального сооружения, замене сетей и ливневки.

Сейчас в работе у «Нашего города» документация по ремонту участков улиц Чехова, Фабричной, Хабаровской.