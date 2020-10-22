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Google обжалует решение суда о снятии ограничения с фильма «Беслана»

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В компании Google собираются обжаловать решение Таганского суда Москвы, который обязал Google LLC снять ограничения на просмотр фильма «Беслан» Александра Рогаткина на хостинге Youtube. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу IT-гиганта.

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«Мы не согласны с решением и планируем его обжаловать», — заявили в компании.

По словам представителей Google, видеохостинг не ограничивал права пользователей на доступ к видео. Однако некоторый контент, который может быть чувствительным для определенных аудиторий, например, откровенно изображающие сцены насилия, содержит предупреждения.

В пресс-службе отметили, что просмотр происходит после согласия, которое пользователь дает при входе в аккаунт, если он не залогинен на момент просмотра.

Ранее прокурор Москвы обратился в суд с иском к компании Google LLC, требуя восстановить нарушенные права граждан.

Кроме того, Роскомнадзор направил 7 сентября письмо руководству Google LLC, в котором расценил действия администрации YouTube как акт цензуры. Роскомнадзор потребовал при работе сервисов компании Google на территории Российской Федерации строгого соблюдения законодательства по распространению информации.

Документальный фильм Александра Рогаткина «Беслан», рассказывающий о захвате школы в 2004 году, вышел на экраны 3 сентября 2020 года. По словам журналиста, он хотел рассказать о боли, которую перенесли и переносят до сих пор жители города. В расследовании дела до сих пор есть белые пятна, например не установлены имена всех боевиков. Но даже если новую информацию удастся найти, общие выводы, вероятно, пересматривать не придется.

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