Зеленский заявил о готовности испытать на себе украинскую вакцину от COVID

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности принять участие в испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной украинскими учеными. Об этом сообщил портал «Униан».

По словам украинского лидера, вакцина является «уникальной». Исследователи работают над ее создание уже полгода. Зеленский также отметил, что он доволен результатами проведенных испытаний.

Также украинский президент добавил, что страна закупит подтвержденную вакцину у других государств, если они получат препарат раньше Украины.

«Если у кого-то подтвержденная вакцина будет раньше, — мы будем закупать в любом случае, мы не будем ждать нашу, но затем добавим нашу», — подчеркнул Зеленский.

Ранее 22 октября один из разработчиков украинской вакцины, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов заявил, что Украина может получить собственный препарат через 9-12 месяцев.

Накануне сообщалось, что министерство здравоохранения Украины не ведет переговоров о закупках российских вакцин против коронавируса SARS-CoV-2. По информации ведомства, Украина будет обеспечена вакцинами против COVID-19 в рамках механизма COVAX — Украина вошла в список 92 стран, для которых предусмотрены вакцины фирмы AstraZeneca (UK) и Novavax (USA) бесплатно или по ценам ниже рыночных.

По мнению блогера Анатолия Шария, украинские власти будут получать препарат по сильно завышенным ценам, отказываясь от прямых поставок из Москвы, чтобы нажиться на закупках.

По информации портала Woldometer на 22 октября, на Украине 322 879 подтвержденных случаев заболевания, из них 7053 случая выявлено в последние сутки. Число летальных случаев составило 6043, выздоровело 134 898 пациентов.

Число выявленных пациентов с коронавирусом на Украине 22 октября стало очередным антирекордом страны. Предыдущий наивысший показатель зафиксировали 21 октября — 6719 случаев. Также в этот день зафиксировано рекордное число летальных исходов за сутки — 141.