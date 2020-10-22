Подорожание проезда в общественном транспорте анонсировали в Сочи

В автобусах Сочи с 1 ноября цена билета повысится до 26-28 рублей. Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства города Владимир Пронкин, на маршрутах по регулируемому тарифу стоимость проезда не менялась почти четыре года.

«С 2017 года себестоимость перевозок неуклонно растет. Выросла стоимость на горюче-смазочные материалы, запчасти, страховку, продолжается работа по обновлению подвижного состава», – цитируют Пронкина «Кубанские новости».

На пригородных маршрутах «Сочиавтотранс» по регулируемому тарифу стоимость проезда не пересчитывалась с 2014 года. С 1 ноября она увеличится до 3 рублей за пассажирокилометр.