Благоустройство сквера Скобелева завершили в Рязани

В Рязани состоялась приемка работ по благоустройству сквера Скобелева. На мероприятии присутствовали активные жители города и представители депутатского корпуса.

Они осмотрели детские игровые площадки, воркаут-площадку, новую прогулочную зону, парковку, парковые диваны и другие объекты. Как отмечает РИА «7 новостей», в сквере было посажено около 1 000 зеленых насаждений, среди которых 169 деревьев. На встрече обсудили возможность демонтажа крепости, чтобы на ее месте построить площадку для катания на самокатах.

Напомним, власти Рязани намерены усилить контроль за соблюдением правил благоустройства. В первую очередь, речь идет о перевозках мусора, грунта и прочих сыпучих материалов. Наибольшее число нарушений ранее было выявлено в Портовом проезде.