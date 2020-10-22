Хакер из Нидерландов заявил о взломе Twitter Трампа

Голландский хакер Виктор Геверс получил доступ к учетной записи президента США Дональда Трампа в сервисе микроблогов Twitter. Об этом в четверг, 22 октября, сообщило местное издание Volkskrant.

Уточняется, что в пятницу Геверс получил возможность прочитать личные сообщения американского президента, оставлять записи от его лица и менять данные учетной записи. Как доказательство хакер показал газете скриншоты экрана.

По словам Геверса, он подбирал разные пароли к аккаунту президента США, и подошел пятый — Maga2020! (Make America Great Again), который открыл доступ к учетной записи. Хакер отметил, что он думал, что его заблокируют после нескольких неверных попыток ввода пароля, но этого не произошло.

После взлома станицы голландец предупредил самого Трампа и службы безопасности США об уязвимости. Спустя сутки у президента была включена двухфакторная аутентификация. С Геверсом связались представители американской службы безопасности, работающие в Нидерландах, которые попросили предоставить дополнительную информацию.

По словам Геверса, с ним общались очень дружелюбно и были заинтересованы в получении данных. Мужчина поделился с ними всей информацией.

В июле хакеры взломали twitter-аккаунт бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, стал кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в Соединенных Штатах.