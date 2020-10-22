Новый каток с искусственным льдом построят в Татарстане

Крытый каток с искусственным льдом появится в городе Лаишево (Татарстан), на его создание выделено более 287 млн рублей. Площадка будет использоваться для проведения занятий по хоккею, фигурному катанию, а также для массовых катаний на коньках.

В здании разместят четыре раздевальные комнаты вместимостью по 25 человек, помещения оснастят душевыми кабинами и санузлами, информирует Inkazan.ru. Строительство катка планируется начать в ноябре текущего года и завершить в марте 2021 года.

Ранее в Тукаевском районе Татарстана открыли универсальный спортивный комплекс «Алга» в селе Нижний Суык-Су. Там есть зал для тренировок и соревнований местного уровня по баскетболу, волейболу и мини-футболу, а также борцовский и тренажерный залы.