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Ремонт Тихоокеанской улицы в Хабаровске оценили в 1,5 млрд рублей

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В Хабаровске в ближайшие пять лет реконструируют Тихоокеанскую улицу. Стоимость работ специалисты предварительно оценили в 1,5 млрд рублей.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации, улицу отремонтируют на участке от Поселковой улицы до путепроводной развязки на Депо-2. Проектная документация уже готова.

Теперь специалисты должны подготовить пакет необходимых документов, без которых выполнение работ невозможно. Это набор различных чертежей, дающих представление о том, как должен идти тот или иной процесс, объяснил замначальника городского управления дорог и внешнего благоустройства Станислав Кочемазов.

В ходе реконструкции строители расширят проезжую часть, построят подземный и надземный переходы, сделают новые тротуары и вынесут инженерные коммуникации. Ремонт будет проводиться поэтапно. Часть работ выполнят уже в 2021, а остальные – в последующие три-четыре года.

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