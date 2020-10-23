Матвиенко отметила повышение роли ООН

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в быстро меняющемся мире значение Организации Объединенных Наций (ООН) усиливается. Об этом она написала в статье для «Известий».

«Мир стал многополярным, и это его состояние будет только усиливаться. Что объективно повышает роль ООН как инструмента регулирования мирового развития, осуществляемого коллективно, всем миром, с учетом интересов также всех стран, народов и на равноправной основе», — отметила председатель Совета Федерации.

При этом Валентина Матвиенко добавила, что «мир сейчас находится на распутье», поэтому выбор дальнейшего развития — глобальная задача, которую можно осуществить только объединенными усилиями всего человечества.

24 октября отмечается День ООН, учрежденный Генеральной Ассамблей организации в 1947 году и приуроченный к годовщине вступления в силу ее Устава. ООН — международная организация государств, созданная для поддержания и укрепления мира, безопасности, развития сотрудничества между странами.

Подробнее — в статье Валентины Матвиенко для «Известий»:

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