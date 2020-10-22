Сразу 10 фельдшерско-акушерских пунктов открыли в Орловской области

В Орловской области открылось уже 25 фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщил замглавы региона Вадим Тарасов.

За прошедшую неделю ввели в эксплуатацию 10 ФАПов в Болховском, Краснозоренском, Новодеревеньковском, Новосильском, Покровском, Свердловском, Сосковском и Ливенском районах . Работы по монтажу оставшихся пунктов продолжаются на территории 11 муниципальных образований, передает InfoOrel.ru. Также завершился аукцион на сложившуюся экономию. Дополнительный ФАП построят в Кромском районе.

В сентябре правительство Орловской области определило источники финансирования на достройку многопрофильного медицинского центра в Орле. На проведение работ направят 22,9 млн рублей. Власти региона реализуют дорожную карту мероприятий по завершению строительства.