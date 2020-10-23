Ликвидация экологического вреда в Усолье-Сибирском опередила график

Ликвидация сложной экологической ситуации в Усолье-Сибирском идет с опережением графика. Химические вещества аварийных емкостей перезатарены, завершен демонтаж наземной части цеха ртутного электролиза, сообщила 23 октября зампредседателя правительства России Виктория Абрамченко.

«За два с половиной месяца мы сделали больше, чем за 10 лет с момента остановки работы предприятия. Химические вещества из 16 аварийных емкостей, каждая из которых объемом до 60 кубометров, перезатарены и больше не представляют угрозу населению и окружающей среде», — рассказала она.

По словам Абрамченко, демонтирован цех ртутного электролиза, по графику планировалось завершить работы к концу 2020 года.

Первоочередные меры по ликвидации вреда проходят с существенным опережением графика. «При этом работы осуществляются под строгим контролем Минобороны и МЧС с соблюдением необходимых мер безопасности и оперативным реагированием на любые нештатные ситуации», — сказала она.

Как отметила Абрамченко, превышений опасных веществ в результате работы не отмечено. По ее словам, это один из самых успешных примеров оперативной и совместной работы ведомств и ликвидатор.

Минэкономразвития России подготовило и внесло в правительство проект постановления о предоставлении до 50 млн рублей Иркутской области на поддержку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих на территории промышленной площадки ООО «Усольехимпром» и пострадавших из-за накопленного вреда природе.

За счет этих средств компенсируют затраты предприятий на выполнение рекомендаций Роспотребнадзора по защите работников от вредного воздействия загрязняющих веществ.

Помимо поддержки бизнеса также планируется проведение ремонта автомобильных дорог в Усолье-Сибирском для транспортного обеспечения промышленной площадки «Усольехимпром».

Работы подразделения Росатома – ФГУП «Федеральный экологический оператор» по демонтажу цеха ртутного электролиза проводятся в рамках реализации первоочередных мер по ликвидации накопленного экологического вреда на территории промышленной площадки города Усолье- Сибирское.

16 емкостей, представляющих наибольшую угрозу, перезатарены в сертифицированные контейнеры и стальные бочки для химических продуктов. Идут работы по снижению избыточного давления в двух скважинах рассолопромысла для обеспечения безопасности при выполнении последующих работ по их ликвидации. Завершено устройство траншеи для установки противофильтрационной завесы на площадке локализации подземной нефтяной линзы.

5 октября в Иркутскую область прибыл сводный отряд Минобороны России для ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды на территории предприятия «Усольехимпром». Военнослужащие подразделений войск РХБ защиты используют авторазливочные станции АРС-14КМ и тепловую машину УТМ-80М.

30 июля 2020 года президент России поставил задачу разработать и реализовать план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов, очистке загрязненных территорий в городе Усолье Сибирском.

Была образована межведомственная рабочая группа для формирования и реализации данной задачи. Состав рабочей группы под своим руководством утвердила замглавы правительства Виктория Абрамченко.

Единым исполнителем работ по ликвидации экологического вреда распоряжением правительства определено предприятие Росатома – ФГУП «Федеральный экологический оператор».