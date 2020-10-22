Рассылка SMS-сообщений людям из групп риска началась в Удмуртии

В Удмуртии начали рассылать предупреждающие SMS-сообщения пациентам из групп риска. По данным пресс-службы минздрава республики, за неделю специалисты отправили 16,5 тыс. сообщений.

Пять страховых компаний информируют тех, кто находится на диспансерном наблюдении, о необходимости внимательного отношения к своему здоровью, соблюдения масочного режима и сокращения количества контактов. К группам риска относятся беременные женщины, лица старше 65 лет, пациенты с онкологией, лица с заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, диабетом и другие, пишет ИА «Сусанин».

Заведующий кафедрой медицинской информатики и статистики Сеченовского университета Андрей Герасимов 20 октября сообщил, что для выработки коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо провакцинировать 52% населения с учетом групп риска. Однако при случайной выборке необходимо провакцинировать минимум 64% населения.