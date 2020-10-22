Пашаев опроверг рассказ Ефремова об ударах ногой под столом в суде

Юрист Эльман Пашаев в четверг, 22 октября, заявил, что не оказывал давление на своего бывшего подзащитного актера Михаила Ефремова, ударяя его ногой под столом во время заседаний Пресненского суда по делу о смертельном ДТП.

«Это всё не соответствует действительности. Как вы себе представляете, чтобы я его пинал?» — цитирует его «РИА Новости».

По данным агентства, ранее в этот же день во время заседания в Мосгорсуде, где рассматривалась апелляция Ефремова на приговор по делу об аварии в центре Москвы, актер заявил, что совершил ошибку, назначив Пашаева своим защитником. По его словам, в ходе одного из слушаний юрист ударил его ногой под столом, чтобы тот дал правильный ответ. Ефремов отметил, что Пашаев «хоть и делал всё обаятельно», но все-таки обманывал его.

Итогом заседания Мосгорсуда стало смягчение приговора Ефремову с 8 лет колонии общего режима до 7,5 лет. В своей жалобе на приговор Ефремов заявил об искреннем раскаянии в совершенном им летом 2020 года ДТП, а также обвинил Пашаева в проведении саморекламы.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в начале июня в центре Москвы. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.

Экспертиза показала, что в момент аварии актер был нетрезв.

Суд 8 сентября признал актера виновным в аварии и приговорил к восьми годам колонии. Также Ефремова лишили водительских прав на три года после освобождения.

В конце октября артист выплатил потерпевшим компенсации, и Добровинский подтвердил, что его клиенты получили эти деньги. После этого он пообещал помогать матери и гражданской жене погибшего Захарова.