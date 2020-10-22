В Москве Роспотребнадзор приостановил личный прием граждан из-за коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Москве временно приостановило личный прием граждан и юрлиц из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 22 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В рамках принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) временно приостановлен личный прием граждан и юридических лиц в здании управления Роспотребнадзора по Москве и его территориальных отделов в административных округах», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве отметили, что письменные обращения можно оставить в боксе для приема входящей корреспонденции или отправить на почтовый адрес управления: 129626, Москва, Графский пер., д. 4, корп. 2, 3, 4. Также можно отправить электронные сообщения, заполнив специальную форму на сайте управления в разделе «Обращения граждан».

19 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции является напряженной, а в ряде других стран она критическая.

За минувшие сутки в России зафиксировали 15 971 новый случай заболевания COVID-19. Всего на сегодняшний день в стране выявлен 1 463 306 случаев коронавируса в 85 регионах.

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